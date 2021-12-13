Голикова: Россия не сможет полностью закрыть границы из-за новогодних путешествий россиян
При этом вице-премьер не исключила, что заболеваемость коронавирусом может вырасти именно после каникул.
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Россия не сможет полностью закрыть границы с другими странами из-за ковида, так как в период новогодних праздников ожидается много поездок россиян за рубеж. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Мы должны исходить из ситуации, что не сможем полностью закрыться. С учётом больших трансграничных перетоков, с учётом того, что [наступают] новогодние праздники и граждане поедут отдыхать за рубеж", — сказала она на заседании фракции "Новые люди".
Ранее Голикова рассказала, что уровень коллективного иммунитета к ковиду в России достиг 55,87%. Число вакцинированных первым компонентом препарата сейчас составляет 75,5 миллиона граждан, две прививки уже получило 68,8 миллиона человек.
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