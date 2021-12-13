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Голикова: Россия не сможет полностью закрыть границы из-за новогодних путешествий россиян

При этом вице-премьер не исключила, что заболеваемость коронавирусом может вырасти именно после каникул.

13 декабря, 12:46

Фото © Pixabay

Россия не сможет полностью закрыть границы с другими странами из-за ковида, так как в период новогодних праздников ожидается много поездок россиян за рубеж. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Мы должны исходить из ситуации, что не сможем полностью закрыться. С учётом больших трансграничных перетоков, с учётом того, что [наступают] новогодние праздники и граждане поедут отдыхать за рубеж", сказала она на заседании фракции "Новые люди".

Голикова опасается роста заболеваемости коронавирусом после новогодних каникул

Голикова опасается роста заболеваемости коронавирусом после новогодних каникул

Ранее Голикова рассказала, что уровень коллективного иммунитета к ковиду в России достиг 55,87%. Число вакцинированных первым компонентом препарата сейчас составляет 75,5 миллиона граждан, две прививки уже получило 68,8 миллиона человек.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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