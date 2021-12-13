Голикова: Россия не сможет полностью закрыть границы из-за новогодних путешествий россиян

Россия не сможет полностью закрыть границы с другими странами из-за ковида, так как в период новогодних праздников ожидается много поездок россиян за рубеж. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Мы должны исходить из ситуации, что не сможем полностью закрыться. С учётом больших трансграничных перетоков, с учётом того, что [наступают] новогодние праздники и граждане поедут отдыхать за рубеж", — сказала она на заседании фракции "Новые люди".