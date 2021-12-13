Мурашко заявил, что у большинства подхвативших "омикрон" россиян был иммунитет к ковиду

У большинства россиян, у которых выявили новый штамм коронавируса "омикрон", уже был иммунитет к инфекции. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Большинство <...> уже имеют иммунитет", — отметил глава Минздрава.

Мурашко пояснил, что заразившиеся "омикроном" либо привиты, либо ранее болели коронавирусной инфекцией. По его словам, сейчас все они чувствуют себя удовлетворительно.