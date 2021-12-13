Мурашко заявил, что у большинства подхвативших "омикрон" россиян был иммунитет к ковиду
Глава Минздрава отметил, что часть соотечественников была привита, а часть переболела инфекцией ранее.
Михаил Мурашко. Фото © ТАСС / Гердо Владимир
У большинства россиян, у которых выявили новый штамм коронавируса "омикрон", уже был иммунитет к инфекции. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Большинство <...> уже имеют иммунитет", — отметил глава Минздрава.
Мурашко пояснил, что заразившиеся "омикроном" либо привиты, либо ранее болели коронавирусной инфекцией. По его словам, сейчас все они чувствуют себя удовлетворительно.
Ранее Лайф сообщал, что омикрон-штамм выявили у 16 россиян, вернувшихся из ЮАР. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, все заразившиеся находятся под наблюдением.
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