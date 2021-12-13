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Песков: Выдача сертификатов привившимся иностранными вакцинами не означает их признание

По словам представителя Кремля, система будет учитывать наличие антител в организме человека.

13 декабря, 11:28
<p>Фото © ТАСС / Новодережкин Антон</p>

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Выдача ковид-сертификатов россиянам, привившимся иностранными вакцинами, вовсе не означает признания препаратов зарубежного производства. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это совершенно не означает, что такие же аналогичные решения будут приниматься в западных странах", — сказал он.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что работа по взаимному признанию вакцинации идёт полным ходом, а история с коронавирусными сертификатами подразумевает лишь учёт наличия антител в организме человека.

Голикова: Россиянам с антителами будут выдавать QR-коды

Голикова: Россиянам с антителами будут выдавать QR-коды

Напомним, ранее зампредседателя Правительства России Татьяна Голикова заявила, что россияне, которые привились вакцинами от коронавируса иностранного производства, смогут получить сертификат на основании теста на антитела.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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