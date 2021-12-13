Песков: Выдача сертификатов привившимся иностранными вакцинами не означает их признание
По словам представителя Кремля, система будет учитывать наличие антител в организме человека.
Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
Выдача ковид-сертификатов россиянам, привившимся иностранными вакцинами, вовсе не означает признания препаратов зарубежного производства. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это совершенно не означает, что такие же аналогичные решения будут приниматься в западных странах", — сказал он.
При этом представитель Кремля подчеркнул, что работа по взаимному признанию вакцинации идёт полным ходом, а история с коронавирусными сертификатами подразумевает лишь учёт наличия антител в организме человека.
Напомним, ранее зампредседателя Правительства России Татьяна Голикова заявила, что россияне, которые привились вакцинами от коронавируса иностранного производства, смогут получить сертификат на основании теста на антитела.
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