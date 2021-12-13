Песков: Выдача сертификатов привившимся иностранными вакцинами не означает их признание

Выдача ковид-сертификатов россиянам, привившимся иностранными вакцинами, вовсе не означает признания препаратов зарубежного производства. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это совершенно не означает, что такие же аналогичные решения будут приниматься в западных странах", — сказал он.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что работа по взаимному признанию вакцинации идёт полным ходом, а история с коронавирусными сертификатами подразумевает лишь учёт наличия антител в организме человека.