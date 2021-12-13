Песков заявил о готовности ЕР и кабмина к доработке закона о QR-кодах на транспорте

Партия "Единая Россия" и Правительство РФ готовы продолжить работу над законопроектом о введении QR-кодов о вакцинации от коронавируса на транспорте. Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

"Так или иначе работа будет продолжаться, здесь и "Единая Россия", и правительство готовы дальше к очень скрупулёзной работе, но пока партия в русле принципиальной позиции президента заняла такую позицию. Документ очень сложный технологически, логистически, и он требует очень скрупулёзной экспертной проработки", — подчеркнул представитель Кремля.

Он также отметил, что президент России Владимир Путин не будет принимать участие в доработке инициативы, пока не будет завершена работа профильных комитетов по этому вопросу.