Песков заявил о готовности ЕР и кабмина к доработке закона о QR-кодах на транспорте
Как сообщил представитель Кремля, Владимир Путин пока не будет принимать участие в корректировке документа.
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Партия "Единая Россия" и Правительство РФ готовы продолжить работу над законопроектом о введении QR-кодов о вакцинации от коронавируса на транспорте. Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
"Так или иначе работа будет продолжаться, здесь и "Единая Россия", и правительство готовы дальше к очень скрупулёзной работе, но пока партия в русле принципиальной позиции президента заняла такую позицию. Документ очень сложный технологически, логистически, и он требует очень скрупулёзной экспертной проработки", — подчеркнул представитель Кремля.
Он также отметил, что президент России Владимир Путин не будет принимать участие в доработке инициативы, пока не будет завершена работа профильных комитетов по этому вопросу.
Напомним, сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения. По его словам, такое решение — результат диалога с правительством на основе учёта мнений регионов и обращений граждан.
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