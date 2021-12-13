Песков отметил преимущества российской системы диагностики антител к коронавирусу

На Западе сейчас не измеряют уровень антител к коронавирусу, российская система диагностики по этому направлению является более продвинутой. Об этом рассказал журналистам в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это у нас более продвинутая диагностическая система. А на Западе считают, что эти антитела — или нет, или есть", — сказал он.