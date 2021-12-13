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Песков отметил преимущества российской системы диагностики антител к коронавирусу

В западных странах пока не умеют вычислять количество антител, ограничиваясь тем, что они либо есть, либо нет.

13 декабря, 10:46

Взятие крови из вены для анализа на антитела к коронавирусу. ФОТО © EPA / MAXIM SHIPENKOV / ТАСС

На Западе сейчас не измеряют уровень антител к коронавирусу, российская система диагностики по этому направлению является более продвинутой. Об этом рассказал журналистам в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это у нас более продвинутая диагностическая система. А на Западе считают, что эти антитела — или нет, или есть", — сказал он.

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Ранее Лайф сообщал, что уровень коллективного иммунитета к ковиду в России достиг 55,8%. По словам Татьяны Голиковой, число вакцинированных первым компонентом сейчас составляет 75,5 млн человек.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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