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Песков призвал не забегать вперёд в вопросе сертификации "Северного потока – 2"

Представитель Кремля отметил, что это "техническая, бюрократическая и юридическая" работа.

13 декабря, 10:40
<p>Фото © ТАСС / Stefan Sauer / dpa</p>

Фото © ТАСС / Stefan Sauer / dpa

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию оператора "Северного потока – 2", так как он не соответствовал предписаниям ЕС в сфере энергетики. Представитель Кремля призвал не забегать вперёд в этом вопросе.

"С регулятором продолжается работа. Компания выполняет все требования регулятора. Здесь надо просто набраться терпения. Это такая техническая, бюрократическая работа и юридическая", — отметил Песков.

Глава МИД Германии объяснила причину приостановки сертификации Nord Stream 2 AG

Глава МИД Германии объяснила причину приостановки сертификации Nord Stream 2 AG

Напомним, ранее Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG из-за вопросов организационно-правового характера. Ведомство требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в данный момент газопровод не может быть одобрен, так как пока он не соответствует предписаниям Евросоюза.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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