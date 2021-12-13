Песков призвал не забегать вперёд в вопросе сертификации "Северного потока – 2"
Представитель Кремля отметил, что это "техническая, бюрократическая и юридическая" работа.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию оператора "Северного потока – 2", так как он не соответствовал предписаниям ЕС в сфере энергетики. Представитель Кремля призвал не забегать вперёд в этом вопросе.
"С регулятором продолжается работа. Компания выполняет все требования регулятора. Здесь надо просто набраться терпения. Это такая техническая, бюрократическая работа и юридическая", — отметил Песков.
Напомним, ранее Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG из-за вопросов организационно-правового характера. Ведомство требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в данный момент газопровод не может быть одобрен, так как пока он не соответствует предписаниям Евросоюза.
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