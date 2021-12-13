Песков призвал не забегать вперёд в вопросе сертификации "Северного потока – 2"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию оператора "Северного потока – 2", так как он не соответствовал предписаниям ЕС в сфере энергетики. Представитель Кремля призвал не забегать вперёд в этом вопросе.