Глава МИД Германии объяснила причину приостановки сертификации Nord Stream 2 AG

Немецкий регулятор приостановил сертификацию компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода "Северный поток – 2", из-за несоответствия правилам Евросоюза. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

"Федеральное сетевое агентство приостановило процесс сертификации, поскольку есть ясные предписания европейского права в области энергетики относительно анбандлинга (unbundling) и других вопросов устройства [компании]", — сказала немецкий министр по прибытии на встречу глав МИД Евросоюза, которая проходит в Брюсселе.