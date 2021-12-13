Глава МИД Германии объяснила причину приостановки сертификации Nord Stream 2 AG
Напомним, немецкий регулятор требует, чтобы компания-оператор "Северного потока – 2" передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность германской "дочки".
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Немецкий регулятор приостановил сертификацию компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода "Северный поток – 2", из-за несоответствия правилам Евросоюза. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.
"Федеральное сетевое агентство приостановило процесс сертификации, поскольку есть ясные предписания европейского права в области энергетики относительно анбандлинга (unbundling) и других вопросов устройства [компании]", — сказала немецкий министр по прибытии на встречу глав МИД Евросоюза, которая проходит в Брюсселе.
Напомним, ранее Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG из-за вопросов организационно-правового характера. Ведомство требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации.
В начале сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен, а 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Отмечалось, что Россия готова начать поставки топлива на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора.
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