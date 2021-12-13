НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Глава МИД Германии объяснила причину приостановки сертификации Nord Stream 2 AG

Напомним, немецкий регулятор требует, чтобы компания-оператор "Северного потока – 2" передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность германской "дочки".

13 декабря, 09:45

Фото © Nord-stream2.com

Немецкий регулятор приостановил сертификацию компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода "Северный поток – 2", из-за несоответствия правилам Евросоюза. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

"Федеральное сетевое агентство приостановило процесс сертификации, поскольку есть ясные предписания европейского права в области энергетики относительно анбандлинга (unbundling) и других вопросов устройства [компании]", — сказала немецкий министр по прибытии на встречу глав МИД Евросоюза, которая проходит в Брюсселе.

Nord Stream 2 AG ответила на претензии ЕС в споре о применении Газовой директивы

Nord Stream 2 AG ответила на претензии ЕС в споре о применении Газовой директивы

Напомним, ранее Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG из-за вопросов организационно-правового характера. Ведомство требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации.

В начале сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен, а 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Отмечалось, что Россия готова начать поставки топлива на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора.

Financial Times узнала позицию нового канцлера ФРГ Шольца по "Северному потоку – 2"

Financial Times узнала позицию нового канцлера ФРГ Шольца по "Северному потоку – 2"

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1