Лукашенко впервые за 25 лет назначил нового председателя ЦИК Белоруссии
Ранее этот пост занимала Лидия Ермошина. Она была главой Центризбиркома с 1996 года.
Александр Лукашенко © БелТА
Глава Министерства образования Белоруссии Игорь Карпенко указом президента страны Александра Лукашенко назначен председателем Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов.
"Нам предстоят непростые времена, начиная с референдума, проведения его. Очень ответственная должность в стране. Вы человек опытный. Поэтому я очень рассчитываю, что у вас получится эта ответственная организаторская работа", — цитирует Лукашенко БелТА.
Кандидатуру Карпенко на должность председателя Центризбиркома рекомендовали председатель палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко и заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Ранее этот пост занимала Лидия Ермошина. Она была главой ЦИК на протяжении 25 лет (с 1996 года).
Ранее Лукашенко призвал уйти от концентрации власти в одних руках. Президент Белоруссии отметил, что общество требует перемен и поэтому стране нужна новая конституция.
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