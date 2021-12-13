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Лукашенко впервые за 25 лет назначил нового председателя ЦИК Белоруссии

Ранее этот пост занимала Лидия Ермошина. Она была главой Центризбиркома с 1996 года.

13 декабря, 09:42
<p>Александр Лукашенко ©<a href="https://www.belta.by/president/view/lukashenko-naznachil-karpenko-glavoj-tsik-474489-2021/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> БелТА</a></p>

Александр Лукашенко © БелТА

Глава Министерства образования Белоруссии Игорь Карпенко указом президента страны Александра Лукашенко назначен председателем Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов.

"Нам предстоят непростые времена, начиная с референдума, проведения его. Очень ответственная должность в стране. Вы человек опытный. Поэтому я очень рассчитываю, что у вас получится эта ответственная организаторская работа", цитирует Лукашенко БелТА.

Кандидатуру Карпенко на должность председателя Центризбиркома рекомендовали председатель палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко и заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Ранее этот пост занимала Лидия Ермошина. Она была главой ЦИК на протяжении 25 лет (с 1996 года).

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Ранее Лукашенко призвал уйти от концентрации власти в одних руках. Президент Белоруссии отметил, что общество требует перемен и поэтому стране нужна новая конституция.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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