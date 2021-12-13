Виновника взрыва в серпуховском монастыре везут в больницу
18-летний Владислав С. жив, несмотря на тяжёлые травмы. Кроме того, госпитализирован и один из пострадавших подростков.
Скорая увозит пострадавших при взрыве в женском монастыре в Серпухове. © SHOT
18-летнего Владислава С., устроившего взрыв на территории серпуховского монастыря этим утром, в настоящее время везут в больницу, он жив, несмотря на тяжёлые травмы. Об этом Лайфу рассказал источник.
Кроме того, ранее был госпитализирован и один из пострадавших подростков, он находится в травматологическом отделении с травмами ног, ожогов у него нет.
Напомним, утром 13 декабря в серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Как писал Лайф, СВУ привёл в действие 18-летний Владислав С., выпускник церковно-приходской школы. В монастырь юноша пришёл во время утренней детской молитвы и попал на видео за минуты до детонации. По уточнённым данным полиции, пострадал он сам и 15-летний парень, который опоздал на молитву.
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