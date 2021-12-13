Виновника взрыва в серпуховском монастыре везут в больницу

18-летнего Владислава С., устроившего взрыв на территории серпуховского монастыря этим утром, в настоящее время везут в больницу, он жив, несмотря на тяжёлые травмы. Об этом Лайфу рассказал источник.

Кроме того, ранее был госпитализирован и один из пострадавших подростков, он находится в травматологическом отделении с травмами ног, ожогов у него нет.