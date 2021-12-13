Мясников оценил эффективность препарата от алкоголизма "Дисульфирам" против ковида
По оценке медика, благотворное воздействие лекарства могло быть просто разовым проявлением.
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Врач и телеведущий Александр Мясников счёл неэффективным предлагаемый американскими учёными препарат от алкоголизма "Дисульфирам" в качестве средства против коронавируса. Об этом он рассказал в беседе с "Вечерней Москвой".
По словам Мясникова, эксперты изначально рассматривали различные медицинские средства в качестве потенциальных лекарств в борьбе с коронавирусом. Сначала в качестве профилактического и защитного средства предлагались различные противовирусные и даже противопротозойные средства, такие как "хлорокин", "гидроксихлорохин", "мефлохин", теперь вот лекарство от алкоголизма. Врач заметил, что они действительно могут укрепить иммунитет и дать надежду на исцеление от коронавируса, но пока ни один из препаратов не проявил реальной эффективности против CoViD-19. Доктор также отметил, что в начале пандемии специалисты даже умудрялись предлагать прививки против туберкулеза в качестве защиты от вируса.
"Как мы знаем, хлорокин в итоге отменили, гидроксихлорохин и мефлохин — тоже. Ивермектин вслед за ними тоже был исключён из списка препаратов, применяемых против "короны", и убрали из всех рекомендаций. БЦЖ, который обладает общим противовирусным действием, стимулирует и укрепляет иммунитет, в том числе был исключён. Хотя до этого предлагалось сделать повторную вакцину, которая защитит от возможного заражения коронавирусом", — пояснил врач.
Александр Мясников подчеркнул, что благотворное воздействие дисульфирама против коронавируса могло быть просто разовым проявлением. В то же время эксперт заявил, что, для того чтобы делать более детальные прогнозы, необходимы масштабные клинические исследования.
Ранее Лайф как раз рассказывал, что учёные обнаружили эффективность препарата от алкоголизма против ковида. В анализе использовали данные 944 127 человек, из которых 2233 пациента принимали дисульфирам. Результаты исследования показали, что у лечившихся от алкоголизма этим препаратом риск заболеть ковидом был на 34 процента ниже. Кроме того, ни один человек из них не умер от коронавирусной инфекции. Тем не менее учёные предупреждают, что, поскольку исследование было наблюдательным, оно не может установить причинно-следственную связь между приёмом препарата и развитием болезни.
Комментариев: 1
самое эффективное это вакцина и соблюдать меры защиты, это подтвержают многие страны!