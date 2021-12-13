Мясников оценил эффективность препарата от алкоголизма "Дисульфирам" против ковида

Врач и телеведущий Александр Мясников счёл неэффективным предлагаемый американскими учёными препарат от алкоголизма "Дисульфирам" в качестве средства против коронавируса. Об этом он рассказал в беседе с "Вечерней Москвой".

По словам Мясникова, эксперты изначально рассматривали различные медицинские средства в качестве потенциальных лекарств в борьбе с коронавирусом. Сначала в качестве профилактического и защитного средства предлагались различные противовирусные и даже противопротозойные средства, такие как "хлорокин", "гидроксихлорохин", "мефлохин", теперь вот лекарство от алкоголизма. Врач заметил, что они действительно могут укрепить иммунитет и дать надежду на исцеление от коронавируса, но пока ни один из препаратов не проявил реальной эффективности против CoViD-19. Доктор также отметил, что в начале пандемии специалисты даже умудрялись предлагать прививки против туберкулеза в качестве защиты от вируса.

"Как мы знаем, хлорокин в итоге отменили, гидроксихлорохин и мефлохин — тоже. Ивермектин вслед за ними тоже был исключён из списка препаратов, применяемых против "короны", и убрали из всех рекомендаций. БЦЖ, который обладает общим противовирусным действием, стимулирует и укрепляет иммунитет, в том числе был исключён. Хотя до этого предлагалось сделать повторную вакцину, которая защитит от возможного заражения коронавирусом", — пояснил врач.

Александр Мясников подчеркнул, что благотворное воздействие дисульфирама против коронавируса могло быть просто разовым проявлением. В то же время эксперт заявил, что, для того чтобы делать более детальные прогнозы, необходимы масштабные клинические исследования.