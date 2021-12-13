Тренер виновника взрыва в серпуховском монастыре не замечал за ним ничего подозрительного
Спортсмен работал с мальчиком в 2017–2018 годах. По его словам, в коллективе у подростка не было никаких проблем, при этом лидером в компании он явно не был.
Здание монастыря, где произошёл взрыв © LIFE
Тренер по стритлифтингу Фил Савостин, который был наставником 18-летнего Владислава С., устроившего взрыв в женском монастыре в Серпухове, в беседе с "Москвой 24" рассказал о поведении своего ученика. По его словам, ничего подозрительного он за подопечным не замечал.
"Работал я с ним в 2017–2018 годах, я знаю его с положительной стороны, за ним ничего такое не замечал, замечаний, поправок не было", — сказал он.
Тренер также отметил, что поведение Владислава всегда было хорошим, а в коллективе у юноши не было никаких проблем. При этом лидером в компании он явно не был. Как рассказал Савостин, воспитанием подростка занималась в основном бабушка, которая и привела его на тренировки. Мать Владислава учитель видел всего несколько раз. В 2018 году мальчик бросил занятия, как предполагает Савостин, из-за семейных проблем. По его словам, мама и бабушка постоянно делили ребёнка.
"Он перестал тренироваться, возможно, из-за семейных проблем, поскольку он то был у бабушки, то у мамы, был постоянный делёж. Плюс у них начались споры, и мне позвонила мама, сказав, что он будет жить у неё, а они живут далеко от центра, где проходят тренировки, им неудобно добираться", — рассказал тренер.
При этом Савостин отметил, что юноше занятия были очень интересны. По его словам, он даже увидел в мальчике перспективу участия в соревнованиях. Он ездил на них два раза и оба раза показывал достойный результат, добавил тренер.
Напомним, утром 13 декабря в серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Как писал Лайф, СВУ привёл в действие 18-летний Владислав С., выпускник церковно-приходской школы. Сначала он сидел на ступеньках с мачете в руках, а после прогремел взрыв. В монастырь юноша пришёл во время утренней детской молитвы.
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