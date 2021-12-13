Тренер виновника взрыва в серпуховском монастыре не замечал за ним ничего подозрительного

Тренер по стритлифтингу Фил Савостин, который был наставником 18-летнего Владислава С., устроившего взрыв в женском монастыре в Серпухове, в беседе с "Москвой 24" рассказал о поведении своего ученика. По его словам, ничего подозрительного он за подопечным не замечал.

"Работал я с ним в 2017–2018 годах, я знаю его с положительной стороны, за ним ничего такое не замечал, замечаний, поправок не было", — сказал он.

Тренер также отметил, что поведение Владислава всегда было хорошим, а в коллективе у юноши не было никаких проблем. При этом лидером в компании он явно не был. Как рассказал Савостин, воспитанием подростка занималась в основном бабушка, которая и привела его на тренировки. Мать Владислава учитель видел всего несколько раз. В 2018 году мальчик бросил занятия, как предполагает Савостин, из-за семейных проблем. По его словам, мама и бабушка постоянно делили ребёнка.

"Он перестал тренироваться, возможно, из-за семейных проблем, поскольку он то был у бабушки, то у мамы, был постоянный делёж. Плюс у них начались споры, и мне позвонила мама, сказав, что он будет жить у неё, а они живут далеко от центра, где проходят тренировки, им неудобно добираться", — рассказал тренер.