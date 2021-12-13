Очевидцы: После взрыва в серпуховском монастыре на пострадавших упала люстра

Один из учеников гимназии при серпуховском монастыре рассказал семье, что во время взрыва кому-то упала на голову люстра. Об этом телеканалу "360" рассказал отец подростка Роман Нагерня.

"Люстра упала кому-то там на голову. Как он сказал, очень сильно кричали", — отметил Роман.