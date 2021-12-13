Очевидцы: После взрыва в серпуховском монастыре на пострадавших упала люстра
Сегодня утром СВУ привёл в действие 18-летний выпускник церковно-приходской школы. В монастырь юноша пришёл во время утренней детской молитвы.
Место взрыва в серпуховском женском монастыре © LIFE
Один из учеников гимназии при серпуховском монастыре рассказал семье, что во время взрыва кому-то упала на голову люстра. Об этом телеканалу "360" рассказал отец подростка Роман Нагерня.
"Люстра упала кому-то там на голову. Как он сказал, очень сильно кричали", — отметил Роман.
Он добавил, что его сын не получил травм, так как далеко стоял от эпицентра взрыва. Сейчас мальчик находится дома вместе с родными.
Напомним, утром 13 декабря в серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Как писал Лайф, СВУ привёл в действие 18-летний Владислав С., выпускник церковно-приходской школы. Сначала он сидел на ступеньках с мачете в руках, а после прогремел взрыв. В монастырь юноша пришёл во время утренней детской молитвы и попал на видео за минуты до детонации. Ряд СМИ сообщает, что нападавший скончался, официально эта информация пока не подтверждена.
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