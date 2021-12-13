В Москве мужчина помог упавшей женщине, а затем довёл до дома и изнасиловал

В Москве 53-летняя женщина из-за рассеянного склероза упала на землю и не смогла встать самостоятельно. На помощь пришёл мужчина. Он помог ей подняться, проводил до дома, уложил в постель, а затем изнасиловал.

Во время жестокого преступления женщина кричала и просила насильника её отпустить, но он не обращал на это внимания, сообщает "Рен-ТВ". Мужчина не оставил жертву в покое и после. Он решил остаться отдохнуть в её квартире. Чтобы избавиться от маньяка, женщина позвонила своей дочери. Той удалось вынудить преступника уйти из квартиры, она вызвала полицию. Вскоре правоохранители задержали насильника и возбудили уголовное дело.