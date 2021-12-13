Сенатор Морозов считает неизбежным принятие закона о QR-кодах на транспорте

Несмотря на то что Госдума снимет с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте, рано или поздно эти меры всё же придётся ввести, считает член Совета Федерации Игорь Морозов.

"Я думаю, что мы всё равно придём к этому. Потому что вирус, с которым цивилизация пока не может справиться, он же не последний. И, как и в нашей очень хорошей советской истории, когда население прививалось от самых жёстких болезней с детства, так и мы придём к тому, что против коронавируса и всех его модификаций придётся прививаться всем вместе", — сказал Морозов Лайфу.

По его мнению, мир стал глобальным и те транспортные коммуникации, которыми сегодня пользуются люди, едины для всех континентов и этнических групп. И поэтому важно прививаться и принимать законопроект о QR-кодах, отметил сенатор, уточнив, что сам он является сторонником жёстких административных мер касаемо вакцинации.