Сенатор Морозов считает неизбежным принятие закона о QR-кодах на транспорте
Он отметил, что транспортными коммуникациями пользуются люди по всему миру, поэтому ограничительных мер не избежать.
© Pixabay
Несмотря на то что Госдума снимет с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте, рано или поздно эти меры всё же придётся ввести, считает член Совета Федерации Игорь Морозов.
"Я думаю, что мы всё равно придём к этому. Потому что вирус, с которым цивилизация пока не может справиться, он же не последний. И, как и в нашей очень хорошей советской истории, когда население прививалось от самых жёстких болезней с детства, так и мы придём к тому, что против коронавируса и всех его модификаций придётся прививаться всем вместе", — сказал Морозов Лайфу.
По его мнению, мир стал глобальным и те транспортные коммуникации, которыми сегодня пользуются люди, едины для всех континентов и этнических групп. И поэтому важно прививаться и принимать законопроект о QR-кодах, отметил сенатор, уточнив, что сам он является сторонником жёстких административных мер касаемо вакцинации.
Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения. По его словам, такое решение — результат диалога с правительством на основе учёта мнений регионов и обращений граждан.
Комментариев: 0