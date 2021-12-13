Число пострадавших при взрыве в серпуховском монастыре возросло до 13
По данным источника Лайфа, амбулаторно будут лечиться шестеро, а в больницах пока остаются семеро пострадавших.
Место взрыва в серпуховском женском монастыре © LIFE
В результате взрыва, который на территории серпуховского монастыря этим утром устроил 18-летний подросток, пострадало 13 человек. Уточнённые данные Лайфу привёл источник.
По его словам, амбулаторно будут лечиться шестеро, а в больницах пока остаются семеро пострадавших.
Напомним, утром 13 декабря в серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Как писал Лайф, СВУ привёл в действие 18-летний Владислав С., выпускник церковно-приходской школы. В монастырь юноша пришёл во время утренней детской молитвы и попал на видео за минуты до детонации. Несмотря на тяжёлые травмы и большую кровопотерю, подрывник жив, он находится в операционном блоке и подключён к ИВЛ.
Комментариев: 0