Число пострадавших при взрыве в серпуховском монастыре возросло до 13

В результате взрыва, который на территории серпуховского монастыря этим утром устроил 18-летний подросток, пострадало 13 человек. Уточнённые данные Лайфу привёл источник.

По его словам, амбулаторно будут лечиться шестеро, а в больницах пока остаются семеро пострадавших.