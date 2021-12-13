Виновник взрыва в серпуховском монастыре подключён к ИВЛ

18-летний Владислав С., устроивший взрыв на территории серпуховского монастыря этим утром, находится в крайне тяжёлом состоянии, это обусловлено большой кровопотерей. Как рассказал Лайфу источник, юношу на реанимобиле доставили в больницу им. Семашко.

По данным нашего собеседника, подрывник подключён к ИВЛ, при этом травматической ампутации ног и рук у него не зафиксировано. Ему уже сделали КТ. Сейчас парень находится в операционном блоке.