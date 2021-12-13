Виновник взрыва в серпуховском монастыре подключён к ИВЛ
Как рассказал Лайфу источник, сейчас юноша находится в операционном блоке.
Бывший гимназист пришёл в серпуховский монастырь © SHOT
18-летний Владислав С., устроивший взрыв на территории серпуховского монастыря этим утром, находится в крайне тяжёлом состоянии, это обусловлено большой кровопотерей. Как рассказал Лайфу источник, юношу на реанимобиле доставили в больницу им. Семашко.
По данным нашего собеседника, подрывник подключён к ИВЛ, при этом травматической ампутации ног и рук у него не зафиксировано. Ему уже сделали КТ. Сейчас парень находится в операционном блоке.
Напомним, утром 13 декабря в серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Как писал Лайф, СВУ привёл в действие 18-летний Владислав С., выпускник церковно-приходской школы. В монастырь юноша пришёл во время утренней детской молитвы и попал на видео за минуты до детонации. По уточнённым данным полиции, пострадал он сам и 15-летний парень, который опоздал на молитву.
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