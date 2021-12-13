Замглавы МВД Украины Гогилашвили уволили после скандала у блокпоста в Донбассе

Кабмин Украины уволил заместителя министра внутренних дел страны Александра Гогилашвили, устроившего скандал на одном из блокпостов в зоне силовой операции в Донбассе. Об этом пишет агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источник в правительстве.