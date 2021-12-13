Замглавы МВД Украины Гогилашвили уволили после скандала у блокпоста в Донбассе
Отставки замминистра потребовал президент Незалежной. Он отметил, что ответом на требование полицейского должно быть корректное поведение вне зависимости от занимаемой должности.
Александр Гогилашвили © Facebook / Олександр Гогілашвілі
Кабмин Украины уволил заместителя министра внутренних дел страны Александра Гогилашвили, устроившего скандал на одном из блокпостов в зоне силовой операции в Донбассе. Об этом пишет агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источник в правительстве.
По его словам, решение принято после требования президента Украины Владимира Зеленского. Лидер Незалежной призвал уволить замминистра, отметив, что ответом на законное требование полицейского должно быть корректное поведение каждого человека вне зависимости от занимаемой должности.
Напомним, что скандал у блокпоста в Донбассе случился 11 декабря. Автомобиль Гогилашвили не остановился по требованию полицейских, а проехал чуть дальше. После этого замглавы МВД начал в грубой форме беседовать с правоохранителями и настаивал, что они должны знать его в лицо. Глава МВД Украины потребовал отстранить своего зама после произошедшего. Позже Гогилашвили извинился за "чрезмерную эмоциональность".
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