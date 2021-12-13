"Кожа стала вздуваться": Парень облитой кислотой 16-летней петербурженки рассказал о её страшных муках и мольбах
Пострадавшая по-прежнему находится в тяжёлом состоянии. Чтобы спасти жизнь, врачам пришлось ампутировать ей ухо.
Пострадавшая 16-летняя девушка и нападавший Даниил Кот, который находится под стражей. © kp.ru
"Питерский Отелло", обливший кислотой 16-летнюю бывшую девушку и её нового парня, преследовал пару около двух недель. Об этом в беседе с kp.ru рассказал сам Матвей, который стал жертвой нападения.
По его словам, полмесяца назад Даниил позвонил ему посреди ночи и два часа угрожал расправой. Злоумышленник рассказал, что сперва планировал покончить жизнь самоубийством, но, узнав про нового ухажёра своей возлюбленной, решил его убить.
"Он считал, что он какой-то бог, он говорил, что может всё. Выкидывал фразочки из разряда: "Как я захочу, так и будет", "Вы все играете в мою игру", — угрожал мне, что сломает пальцы, поломает рёбра. А потом сказал, что хочет увидеть мои и её глаза, когда мы будем скулить. Очень маниакальная манера речи была", — вспоминает молодой человек.
В день трагедии Матвей вместе с возлюбленной прогуливался по набережной канала Грибоедова. Услышав позади оклик, девушка передала ухажёру перцовый баллончик, после чего пара ускорила шаг. Однако Даниила это не остановило, и он набросился на молодых людей.
"Он подошёл к ней сзади и вылил примерно пол-литра серной кислоты прямо ей на макушку. Я ему тут же залил лицо перцем. Он убежал, я хотел его догнать, но услышал просто ужасный, душераздирающий крик Дианы (имя изменено. — Прим. Лайфа). Я оборачиваюсь, смотрю на неё и вижу, как на ней плавится вся одежда, ткани буквально стекали с неё", — рассказал Матвей.
Девушка начала покрываться волдырями прямо на глазах, а часть вещества попала и на самого молодого человека. На помощь тут же подоспели очевидцы, которые начали закидывать пострадавших снегом, чтобы хоть как-то помочь несчастным.
"Она смотрела на меня, и я видел её страдания, агонию и мольбу о помощи. Я вызвал скорую и просто не знал, что ещё могу сделать. Я не мог даже прикоснуться к ней. Она вся была в кислоте, будто только из душа вышла из кислотного. Это просто жесть, кошмар", — вспоминает парень.
По словам Матвея, Даниила задержали спустя два часа в гостиничном номере, где он готовился свести счёты с жизнью. Пострадавшая же по-прежнему находится в тяжёлом состоянии, у неё изуродовано лицо, ампутировано ухо, а на одном из глаз отошла роговица. При этом, если ранее врачи не гарантировали, что смогут спасти девушке жизнь, то сейчас прогнозы более благоприятные.
Напомним, что нападение было совершено на набережной канала Грибоедова 10 декабря. Пострадавшие парень и девушка были госпитализированы с химическими ожогами различной степени тяжести. 24-летнего "Отелло" уже отправили под стражу — пока до 8 января 2022 года.
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