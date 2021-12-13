"Питерский Отелло", обливший кислотой 16-летнюю бывшую девушку и её нового парня, преследовал пару около двух недель. Об этом в беседе с kp.ru рассказал сам Матвей, который стал жертвой нападения.

По его словам, полмесяца назад Даниил позвонил ему посреди ночи и два часа угрожал расправой. Злоумышленник рассказал, что сперва планировал покончить жизнь самоубийством, но, узнав про нового ухажёра своей возлюбленной, решил его убить.

"Он считал, что он какой-то бог, он говорил, что может всё. Выкидывал фразочки из разряда: "Как я захочу, так и будет", "Вы все играете в мою игру", — угрожал мне, что сломает пальцы, поломает рёбра. А потом сказал, что хочет увидеть мои и её глаза, когда мы будем скулить. Очень маниакальная манера речи была", — вспоминает молодой человек.

В день трагедии Матвей вместе с возлюбленной прогуливался по набережной канала Грибоедова. Услышав позади оклик, девушка передала ухажёру перцовый баллончик, после чего пара ускорила шаг. Однако Даниила это не остановило, и он набросился на молодых людей.

"Он подошёл к ней сзади и вылил примерно пол-литра серной кислоты прямо ей на макушку. Я ему тут же залил лицо перцем. Он убежал, я хотел его догнать, но услышал просто ужасный, душераздирающий крик Дианы (имя изменено. — Прим. Лайфа). Я оборачиваюсь, смотрю на неё и вижу, как на ней плавится вся одежда, ткани буквально стекали с неё", — рассказал Матвей.

Девушка начала покрываться волдырями прямо на глазах, а часть вещества попала и на самого молодого человека. На помощь тут же подоспели очевидцы, которые начали закидывать пострадавших снегом, чтобы хоть как-то помочь несчастным.

"Она смотрела на меня, и я видел её страдания, агонию и мольбу о помощи. Я вызвал скорую и просто не знал, что ещё могу сделать. Я не мог даже прикоснуться к ней. Она вся была в кислоте, будто только из душа вышла из кислотного. Это просто жесть, кошмар", — вспоминает парень.

По словам Матвея, Даниила задержали спустя два часа в гостиничном номере, где он готовился свести счёты с жизнью. Пострадавшая же по-прежнему находится в тяжёлом состоянии, у неё изуродовано лицо, ампутировано ухо, а на одном из глаз отошла роговица. При этом, если ранее врачи не гарантировали, что смогут спасти девушке жизнь, то сейчас прогнозы более благоприятные.