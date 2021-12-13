Турецкая лира рухнула до исторического минимума
Как свидетельствуют данные торгов на валютной бирже, на данный момент курс колеблется в районе 14,5–14,8.
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Турецкая национальная валюта снова обновила свои минимальные показатели, превысив планку в 14 лир за доллар, что стало новым историческим антирекордом, свидетельствуют данные торгов. Кстати, это произошло в преддверии очередного заседания ЦБ страны.
Как свидетельствуют данные начавшихся в понедельник торгов на валютной бирже, на текущий момент курс колеблется в районе 14,5–14,8. Эксперты связывают это с ожидаемым новым снижением учётной ставки Центробанком страны.
Турецкая лира с начала года девальвировалась на 70%. В январе за один доллар давали около 7,3 лиры, на прошлой неделе биржа закрылась на выходные с курсом лиры 13,85 за доллар, а сегодня уже чуть больше 14 лир. Это исторический рекорд. Жители Турции после обвала национальной валюты вышли на "протест пустых кастрюль", а власти страны ввели квоты на покупку кофе и сахара.
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