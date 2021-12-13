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Гимназист — о моменте взрыва в серпуховском монастыре: Повалил из окон дым

По его словам, после произошедшего дети стали вылезать из окон медпункта. Тем временем виновника происшествия привезли в больницу, где подключили к аппарату ИВЛ.

13 декабря, 10:37
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Один из учеников гимназии при серпуховском монастыре рассказал о первых минутах после того, как в здании произошёл взрыв. В беседе с телеканалом "360" школьник признался, что, по счастливой случайности, опоздал на занятия и застал инцидент уже на улице.

"Я открыл калитку и увидел, что какой-то рабочий поправлял шнурки. Потом он встал, открыл дверь, закрыл — и рвануло. Сначала оглушило, потом повалил из окон дым, а после дети вылезли через окно в медпункте", — описывает произошедшее ребёнок.

Виновник взрыва в серпуховском монастыре подключён к ИВЛ

Виновник взрыва в серпуховском монастыре подключён к ИВЛ

Он добавил, что один из гимназистов при этом находился рядом с устроившим взрыв молодым человеком, из-за чего сильно пострадал.

Бывший гимназист попал на камеры за минуты до взрыва в серпуховском монастыре

Бывший гимназист попал на камеры за минуты до взрыва в серпуховском монастыре

Напомним, утром 13 декабря в серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Как писал Лайф, СВУ привёл в действие 18-летний Владислав С., выпускник церковно-приходской школы. В монастырь юноша пришёл во время утренней детской молитвы и попал на видео за минуты до детонации. По уточнённым данным полиции, пострадал он сам и 15-летний парень, который опоздал на молитву.

Виновника взрыва в серпуховском монастыре везут в больницу

Виновника взрыва в серпуховском монастыре везут в больницу

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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