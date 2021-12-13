Гимназист — о моменте взрыва в серпуховском монастыре: Повалил из окон дым

Один из учеников гимназии при серпуховском монастыре рассказал о первых минутах после того, как в здании произошёл взрыв. В беседе с телеканалом "360" школьник признался, что, по счастливой случайности, опоздал на занятия и застал инцидент уже на улице.

"Я открыл калитку и увидел, что какой-то рабочий поправлял шнурки. Потом он встал, открыл дверь, закрыл — и рвануло. Сначала оглушило, потом повалил из окон дым, а после дети вылезли через окно в медпункте", — описывает произошедшее ребёнок.