Шарий раскрыл результаты анализов, взятых после посещения Зеленским ресторана в Одессе

Следы марихуаны и метадона обнаружены в анализах мочи, которые были тайно взяты после посещения президентом Украины Владимиром Зеленским одесского ресторана "Рыба" в июле 2020 года. Об этом сообщил медиаэксперт Анатолий Шарий на видео, опубликованном на его YouTube-канале.

При этом эксперт не утверждает, что на анализ был отдан мазок именно Зеленского. По его словам, он не знает, кому точно принадлежит биоматериал, и не исключает, что возможна ошибка.

"Вполне возможна ошибка. Я не утверждаю, что это мазок Владимира Александровича Зеленского, всякое может быть — плохо продезинфицировали унитаз и так далее. Может быть, совпадение и так совпало. Это первая причина, по которой я не рассказывал. Я не утверждаю, но совпадение странное", — сказал Шарий.

Журналист также объяснил, что может значить положительный результат анализа на наличие метадона. По его словам, вполне возможно, что дело касается заместительной терапии.

"Возможно, кто-то пытается "сойти" с каких-то более серьёзных наркотических средств и поэтому употребляет этот метадон. […] Я не знаю, чьи это анализы. Вполне возможно, просто совпадение", — отметил видеоблогер.

Он напомнил, что биоматериалы были взяты втайне, а до этого в туалете был выведен из строя слив унитаза. После этого взятые пробы передали в немецкую и украинскую лаборатории для исследования на наличие десяти наркотических веществ. Как отметил Шарий, ранее такие эксперименты проводили европейские журналисты в отношении своих политиков.