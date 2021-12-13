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Лукашенко назвал условие для остановки транзита российского газа в Европу

По его словам, если Запад поставит Белоруссию в чрезвычайное положение, то Минск прибегнет к жёстким мерам.

13 декабря, 10:42
<p>Александр Лукашенко © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Александр Лукашенко © ТАСС / Сергей Бобылев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил возможность остановки транзитных поставок газа в Европу, если западные страны своими санкциями поставят республику в тяжёлое положение.

"Если санкции, которые они вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение и у нас не будет никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жёсткой мерой", — заявил белорусский лидер в интервью турецкой телерадиокомпании TRT, сообщает БелТА.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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