Песков заявил, что популяризация прививок от ковида в РФ продолжится

В России продолжится работа по популяризации вакцин от коронавируса и убеждению граждан в необходимости прививки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы продолжим убеждать людей вакцинироваться, все профессионалы продолжат убеждать людей, продолжат работу по популяризации вакцин, по разъяснению безальтернативности вакцинирования, ревакцинирования", — отметил представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что власти будут руководствоваться интересами россиян.