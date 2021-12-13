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Песков заявил, что популяризация прививок от ковида в РФ продолжится

При этом представитель Кремля подчеркнул, что власти будут руководствоваться интересами россиян.

13 декабря, 10:49
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

В России продолжится работа по популяризации вакцин от коронавируса и убеждению граждан в необходимости прививки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы продолжим убеждать людей вакцинироваться, все профессионалы продолжат убеждать людей, продолжат работу по популяризации вакцин, по разъяснению безальтернативности вакцинирования, ревакцинирования", — отметил представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что власти будут руководствоваться интересами россиян.

А ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что уровень коллективного иммунитета в РФ составляет 55,8%. Первым компонентом вакцины привилось уже 75,5 миллиона человек, двумя — 68,8 миллиона граждан.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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