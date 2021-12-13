Песков заявил, что популяризация прививок от ковида в РФ продолжится
При этом представитель Кремля подчеркнул, что власти будут руководствоваться интересами россиян.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
В России продолжится работа по популяризации вакцин от коронавируса и убеждению граждан в необходимости прививки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы продолжим убеждать людей вакцинироваться, все профессионалы продолжат убеждать людей, продолжат работу по популяризации вакцин, по разъяснению безальтернативности вакцинирования, ревакцинирования", — отметил представитель Кремля.
При этом он подчеркнул, что власти будут руководствоваться интересами россиян.
А ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что уровень коллективного иммунитета в РФ составляет 55,8%. Первым компонентом вакцины привилось уже 75,5 миллиона человек, двумя — 68,8 миллиона граждан.
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