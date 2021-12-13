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В Кремле надеются, что ничего не помешает России выполнять газовые контракты

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова перекрыть транзит топлива в ЕС.

13 декабря, 10:48
<p>© ТАСС / Юрий Смитюк </p>

© ТАСС / Юрий Смитюк

В Кремле надеются, что внешние факторы не помешают России выполнять обязательства по существующим газовым контрактам, заключённым с иностранными партнёрами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Белоруссии о возможности перекрытия транзита газа в Европу.

"Мы по-прежнему хотим надеяться, что ничто не помешает РФ и дальше безупречно выполнять свои обязательства по действующим контрактам", — сказал Песков журналистам.

Лукашенко назвал условие для остановки транзита российского газа в Европу

Лукашенко назвал условие для остановки транзита российского газа в Европу

Ранее Лукашенко уже угрожал перекрыть Европе газ. Связано это было с миграционным кризисом, который произошёл на польско-белорусской границе. Тогда Польша пригрозила полным прекращением какого-либо сообщения с соседней республикой. В ответ на это президент Белоруссии заявил о возможности остановки транзита энергоносителей и предложил посмотреть, кто получит больший ущерб от сложившейся ситуации.

Песков порассуждал о срыве поставок российского газа в ЕС на фоне угроз Лукашенко

Песков порассуждал о срыве поставок российского газа в ЕС на фоне угроз Лукашенко

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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