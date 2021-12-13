В Кремле надеются, что ничего не помешает России выполнять газовые контракты

В Кремле надеются, что внешние факторы не помешают России выполнять обязательства по существующим газовым контрактам, заключённым с иностранными партнёрами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Белоруссии о возможности перекрытия транзита газа в Европу.

"Мы по-прежнему хотим надеяться, что ничто не помешает РФ и дальше безупречно выполнять свои обязательства по действующим контрактам", — сказал Песков журналистам.