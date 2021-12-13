Песков: Меры по борьбе с ковидом не должны создавать существенных неудобств людям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя снятый с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте, заявил, что меры по борьбе с коронавирусной инфекцией по-прежнему крайне необходимы. Однако, как подчеркнул представитель Кремля, ограничения не должны вызывать серьёзных неудобств для граждан.

"Людей слышат и анализируют де-факто ситуацию. И при продолжающейся настоятельной необходимости принятия мер по предотвращению распространения [коронавируса] и защиты людей от ковида всё-таки это должно сочетаться с тем, чтобы не рождать существенных неудобств и неприятностей для людей", — пояснил Песков журналистам.

Ранее Песков заявил о готовности ЕР и кабмина к доработке закона о QR-кодах на транспорте. Как сообщил представитель Кремля, Владимир Путин пока не будет принимать участие в корректировке документа.