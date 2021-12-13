В Великобритании зафиксирован первый случай смерти пациента с "омикроном"
О гибели заражённого новым штаммом коронавируса объявил премьер-министр Борис Джонсон. Информация о возрасте, поле или сопутствующих заболеваниях у умершего пациента пока не раскрывается.
Фото © ТАСС / Hendrik Schmidt / dpa-Zentralbild
В Великобритании зафиксирован первый в мире случай смерти пациента, заражённого омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщил в понедельник британский премьер-министр Борис Джонсон.
"К сожалению, мы наблюдаем случаи госпитализации в результате заражения омикрон-штаммом. Умер по меньшей мере один пациент, инфицированный омикрон-штаммом", — цитирует слова главы британского правительства Sky News.
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А ранее первые случаи заражения штаммом "омикрон" выявили и в России. Инфицированными оказались вернувшиеся из ЮАР туристы. Всего же около ста человек, прибывших в Россию из африканской страны, были помещены в обсерватор. В понедельник, 13 декабря, стало известно, что омикрон-штамм выявили у 16 россиян, вернувшихся из ЮАР.
К слову, до настоящего времени в ВОЗ считали омикрон-штамм ковида менее опасным по сравнению с "дельтой". Однако эту позицию критиковали российские учёные. В частности, замдиректора центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что заявления о лёгкости омикрон-штамма коронавируса безответственны. Он пояснил, что заболевание переносят легко только те, у кого уже есть иммунитет, а вот последствия для всех остальных пока не известны.
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