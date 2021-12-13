В Великобритании зафиксирован первый случай смерти пациента с "омикроном"

К слову, до настоящего времени в ВОЗ считали омикрон-штамм ковида менее опасным по сравнению с "дельтой". Однако эту позицию критиковали российские учёные. В частности, замдиректора центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что заявления о лёгкости омикрон-штамма коронавируса безответственны. Он пояснил, что заболевание переносят легко только те, у кого уже есть иммунитет, а вот последствия для всех остальных пока не известны.