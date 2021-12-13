Виновнику взрыва в серпуховском монастыре проведут психиатрическую экспертизу

Владиславу С., который устроил взрыв на территории монастыря в подмосковном Серпухове, назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Специалисты установят, находился ли злоумышленник в ясном сознании во время нападения, сообщила журналистам представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.