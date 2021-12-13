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Виновнику взрыва в серпуховском монастыре проведут психиатрическую экспертизу

18-летний юноша привёл в действие самодельное взрывное устройство на входе в гимназию, где учился.

13 декабря, 11:38
<p>Здание монастыря, где произошёл взрыв © LIFE</p>

Здание монастыря, где произошёл взрыв © LIFE

Владиславу С., который устроил взрыв на территории монастыря в подмосковном Серпухове, назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Специалисты установят, находился ли злоумышленник в ясном сознании во время нападения, сообщила журналистам представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"В ходе расследования уголовного дела будет назначен целый комплекс необходимых экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая", — уточнила Врадий.

Стало известно об онкологии у 18-летнего виновника взрыва в серпуховском монастыре

Стало известно об онкологии у 18-летнего виновника взрыва в серпуховском монастыре

Напомним, утром 13 декабря в серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Как писал Лайф, СВУ привёл в действие 18-летний Владислав С., выпускник церковно-приходской школы. В монастырь юноша пришёл во время утренней детской молитвы и попал на видео за минуты до детонации. По уточнённым данным полиции, пострадал он сам и 15-летний парень, который опоздал на молитву.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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