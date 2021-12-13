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В Москве вооружённый мужчина напал на врача в стоматологии

Причина атаки выясняется, но, по предварительным данным, напавший ранее был пациентом этой клиники.

13 декабря, 11:44

© Pixabay

Вооружённый ножом мужчина напал на врача стоматологии на севере Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Полицию вызвали очевидцы. Пострадавший медик находится в тяжёлом состоянии, напавший задержан.

Причина атаки выясняется, но, по предварительным данным, мужчина ранее был пациентом этой клиники.

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А ранее сегодня в серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. СВУ привёл в действие 18-летний Владислав С., выпускник церковно-приходской школы. В монастырь юноша пришёл во время утренней детской молитвы и попал на видео за минуты до детонации. Несмотря на тяжёлые травмы и большую кровопотерю, подрывник жив, он находится в операционном блоке и подключён к ИВЛ. Также пострадало ещё более десяти подростков.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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