Песков: Россия ждёт от стран G7 сбалансированной позиции в вопросе Украины
По его мнению, Киеву необходимо напомнить о том, что разрешение конфликта возможно только путём налаживания прямого диалога с самопровозглашёнными республиками.
Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Россия хотела бы видеть от стран "Большой семёрки" (G7) сбалансированной позиции в вопросе взаимоотношений между РФ и Украиной, однако призывов к Киеву выполнять обязательства по Минским соглашениям и прекратить провокационные действия на линии разграничения нет, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы бы приветствовали призыв к Киеву выполнить обязательства, которые у него есть по Минским соглашениям. Ещё больше мы бы приветствовали призыв в адрес Киева, что мирное урегулирование этой внутриукраинской проблемы является безальтернативным и что оно возможно только путём налаживания прямого диалога между Киевом и представителями самопровозглашённых республик. Но, к сожалению, и таких заявлений мы не видим", — добавил представитель Кремля, комментируя очередные угрозы в адрес России от стран G7.
Напомним, ранее страны G7 предупредили о высокой цене "вторжения" России на Украину. Вместе с тем лидеры "Большой семёрки" осудили присутствие якобы имеющихся на границе с Незалежной российских войск, а также "агрессивную риторику" Москвы в адрес Киева.
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