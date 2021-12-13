Песков: Россия ждёт от стран G7 сбалансированной позиции в вопросе Украины

Россия хотела бы видеть от стран "Большой семёрки" (G7) сбалансированной позиции в вопросе взаимоотношений между РФ и Украиной, однако призывов к Киеву выполнять обязательства по Минским соглашениям и прекратить провокационные действия на линии разграничения нет, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы бы приветствовали призыв к Киеву выполнить обязательства, которые у него есть по Минским соглашениям. Ещё больше мы бы приветствовали призыв в адрес Киева, что мирное урегулирование этой внутриукраинской проблемы является безальтернативным и что оно возможно только путём налаживания прямого диалога между Киевом и представителями самопровозглашённых республик. Но, к сожалению, и таких заявлений мы не видим", — добавил представитель Кремля, комментируя очередные угрозы в адрес России от стран G7.