Минздрав продлил регистрацию вакцин "Эпиваккорона" и "Эпиваккорона-Н"

Минздрав РФ продлил срок действия регистрационных удостоверений для вакцин против коронавирусной инфекции "Эпиваккорона" и "Эпиваккорона-Н" до 1 января 2023 года. Об этом сообщает центр "Вектор".

"Решением Минздрава России срок действия регистрационных удостоверений на оба препарата был продлён на один год — до 1 января 2023 года", — говорится в сообщении.