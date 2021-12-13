Минздрав продлил регистрацию вакцин "Эпиваккорона" и "Эпиваккорона-Н"
Время действия удостоверений для препаратов против коронавируса увеличено до 2023 года.
Фото © ТАСС / Геодакян Артём
Минздрав РФ продлил срок действия регистрационных удостоверений для вакцин против коронавирусной инфекции "Эпиваккорона" и "Эпиваккорона-Н" до 1 января 2023 года. Об этом сообщает центр "Вектор".
"Решением Минздрава России срок действия регистрационных удостоверений на оба препарата был продлён на один год — до 1 января 2023 года", — говорится в сообщении.
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