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Минздрав продлил регистрацию вакцин "Эпиваккорона" и "Эпиваккорона-Н"

Время действия удостоверений для препаратов против коронавируса увеличено до 2023 года.

13 декабря, 12:21
<p>Фото © ТАСС / Геодакян Артём</p>

Фото © ТАСС / Геодакян Артём

Минздрав РФ продлил срок действия регистрационных удостоверений для вакцин против коронавирусной инфекции "Эпиваккорона" и "Эпиваккорона-Н" до 1 января 2023 года. Об этом сообщает центр "Вектор".

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"Решением Минздрава России срок действия регистрационных удостоверений на оба препарата был продлён на один год — до 1 января 2023 года", — говорится в сообщении.

Ранее Гинцбург озвучил сроки проверки эффективности "Спутника V" против омикрон-штамма ковида. Центр Гамалеи уже получил образец нового варианта коронавируса от прибывших из ЮАР заражённых россиян.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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