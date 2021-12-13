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Регион
Опубликовано 13 декабря 2021, 14:14

Месси и Роналду не встретятся: Состоялась повторная жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов

Решающий матч турнира пройдёт 28 мая в Санкт-Петербурге на стадионе на Крестовском острове.

УЕФА провела повторную жеребьёвку 1/8 финала Лиги чемпионов после скандала с ошибкой организаторов во время первой церемонии. По её итогам самым интересным станет противостояние ПСЖ и мадридского "Реала".

Пары 1/8 финала Лиги чемпионов:

  • "Зальцбург" (Австрия) — "Бавария" (Германия)
  • "Спортинг" (Португалия) — "Манчестер Сити" (Англия)
  • "Бенфика" (Португалия) — "Аякс" (Нидерланды)
  • "Челси" (Англия) — "Лилль" (Франция)
  • "Атлетико" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)
  • "Вильярреал" (Испания) — "Ювентус" (Италия)
  • "Интер" (Италия) — "Ливерпуль" (Англия)
  • ПСЖ (Франция) — "Реал Мадрид" (Испания)
УЕФА заново проведёт жеребьёвку 1/8 финала Лиги чемпионов из-за ошибки организаторов
УЕФА заново проведёт жеребьёвку 1/8 финала Лиги чемпионов из-за ошибки организаторов

Напомним, из-за грубой ошибки организаторов церемонии жеребьёвку 1/8 финала Лиги чемпионов пришлось проводить по-новому. Одним из её ведущих был российский футболист Андрей Аршавин. Добавим, что финал турнира состоится 28 мая в Санкт-Петербурге.

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Кубок Лиги чемпионов УЕФА. Фото © ТАСС / PA / SALVATORE DI NOLFI

Шамиль Гаджиев
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