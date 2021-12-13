Месси и Роналду не встретятся: Состоялась повторная жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов

Решающий матч турнира пройдёт 28 мая в Санкт-Петербурге на стадионе на Крестовском острове.

УЕФА провела повторную жеребьёвку 1/8 финала Лиги чемпионов после скандала с ошибкой организаторов во время первой церемонии. По её итогам самым интересным станет противостояние ПСЖ и мадридского "Реала".

Пары 1/8 финала Лиги чемпионов: "Зальцбург" (Австрия) — "Бавария" (Германия)

"Спортинг" (Португалия) — "Манчестер Сити" (Англия)

"Бенфика" (Португалия) — "Аякс" (Нидерланды)

"Челси" (Англия) — "Лилль" (Франция)

"Атлетико" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Вильярреал" (Испания) — "Ювентус" (Италия)

"Интер" (Италия) — "Ливерпуль" (Англия)

ПСЖ (Франция) — "Реал Мадрид" (Испания)