Месси и Роналду не встретятся: Состоялась повторная жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов
Решающий матч турнира пройдёт 28 мая в Санкт-Петербурге на стадионе на Крестовском острове.
УЕФА провела повторную жеребьёвку 1/8 финала Лиги чемпионов после скандала с ошибкой организаторов во время первой церемонии. По её итогам самым интересным станет противостояние ПСЖ и мадридского "Реала".
Пары 1/8 финала Лиги чемпионов:
- "Зальцбург" (Австрия) — "Бавария" (Германия)
- "Спортинг" (Португалия) — "Манчестер Сити" (Англия)
- "Бенфика" (Португалия) — "Аякс" (Нидерланды)
- "Челси" (Англия) — "Лилль" (Франция)
- "Атлетико" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)
- "Вильярреал" (Испания) — "Ювентус" (Италия)
- "Интер" (Италия) — "Ливерпуль" (Англия)
- ПСЖ (Франция) — "Реал Мадрид" (Испания)
Напомним, из-за грубой ошибки организаторов церемонии жеребьёвку 1/8 финала Лиги чемпионов пришлось проводить по-новому. Одним из её ведущих был российский футболист Андрей Аршавин. Добавим, что финал турнира состоится 28 мая в Санкт-Петербурге.
Кубок Лиги чемпионов УЕФА. Фото © ТАСС / PA / SALVATORE DI NOLFI