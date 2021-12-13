Мужчина за день сделал десять прививок от ковида ради денег

Житель Новой Зеландии оказался под следствием после того, как за день вколол себе целых десять прививок от коронавирусной инфекции. Как пишет The Guardian, мужчина делал вакцины за других людей, которые платили ему деньги.

В течение одного дня аферист посетил несколько центров вакцинации, где каждый раз представлялся новым именем. В одной из клиник находчивого новозеландца всё-таки удалось разоблачить. В конечном счёте правоохранители организовали проверку.

Кроме того, в связи с произошедшим в Минздраве Новой Зеландии призвали местных жителей, которые так же, как и желающий подзаработать мужчина, получили большое количество вакцин, обратиться за медпомощью. По мнению специалистов, последствия от такого большого количества доз препарата подряд могут быть непредсказуемыми.