Голикова назвала категорию россиян, которую не коснётся законопроект о QR-кодах

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что законопроект о введении QR-кодов в России не затронет детей. Обязательное ПЦР-тестирование несовершеннолетних на коронавирус в настоящее время никто не может требовать, прививать их разрешается исключительно добровольно и с согласия родителей.

"Мы не требуем от детей тестирований на ПЦР. Более того, у нас даже этот законопроект, который мы сегодня обсуждаем, вообще детей вывел из категории тех, кто регулируется данным законопроектом", — сказала Голикова в ходе рассмотрения законопроекта о QR-кодах на заседании фракции ЛДПР в Госдуме.

Она отметила, что на сегодняшний день прививка от коронавируса для детей исключительно добровольная и с добровольного согласия родителей, поэтому, если где-то есть случаи ПЦР-тестирования детей, информацию необходимо передать главе Роспотребнадзора Анне Поповой.