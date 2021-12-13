В Китае выявили первый случай заражения омикрон-штаммом

В северном китайском городе Тяньцзинь выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса, сообщается в заявлении эпидемиологического штаба населённого пункта. Инфицированного отправили в больницу и изолировали.

"Это первый случай обнаружения штамма "омикрон" в материковом Китае", — отмечается в заявлении властей.

Согласно имеющейся информации, инфицированный приехал из-за рубежа, а само заболевание у него протекает в бессимптомной форме.