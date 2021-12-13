В Китае выявили первый случай заражения омикрон-штаммом
Инфицированный прибыл из-за рубежа, а заболевание протекает бессимптомно.
Врач в красной зоне. Фото © ТАСС / Артур Новосильцев
В северном китайском городе Тяньцзинь выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса, сообщается в заявлении эпидемиологического штаба населённого пункта. Инфицированного отправили в больницу и изолировали.
"Это первый случай обнаружения штамма "омикрон" в материковом Китае", — отмечается в заявлении властей.
Согласно имеющейся информации, инфицированный приехал из-за рубежа, а само заболевание у него протекает в бессимптомной форме.
А ещё сегодня Лайф сообщал, что в Великобритании зафиксирован первый случай смерти пациента с "омикроном". О гибели заражённого новым штаммом коронавируса объявил премьер-министр Борис Джонсон. Информация о возрасте, поле или сопутствующих заболеваниях у умершего пациента пока не раскрывается.
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