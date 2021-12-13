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В Китае выявили первый случай заражения омикрон-штаммом

Инфицированный прибыл из-за рубежа, а заболевание протекает бессимптомно.

13 декабря, 13:56
<p>Врач в красной зоне. Фото © ТАСС / Артур Новосильцев</p>

Врач в красной зоне. Фото © ТАСС / Артур Новосильцев

В северном китайском городе Тяньцзинь выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса, сообщается в заявлении эпидемиологического штаба населённого пункта. Инфицированного отправили в больницу и изолировали.

"Это первый случай обнаружения штамма "омикрон" в материковом Китае", — отмечается в заявлении властей.

Согласно имеющейся информации, инфицированный приехал из-за рубежа, а само заболевание у него протекает в бессимптомной форме.

А ещё сегодня Лайф сообщал, что в Великобритании зафиксирован первый случай смерти пациента с "омикроном". О гибели заражённого новым штаммом коронавируса объявил премьер-министр Борис Джонсон. Информация о возрасте, поле или сопутствующих заболеваниях у умершего пациента пока не раскрывается.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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