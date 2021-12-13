Правительство РФ подготовило план противодействия штамму "омикрон"
На данный момент в стране выявлено 16 заболевших этим вариантом коронавируса, все они вернулись из ЮАР.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Правительство РФ подготовило дополнительный план противодействия распространению штамма "омикрон" в стране, документ направлен президенту Владимиру Путину. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Сейчас по поручению президента страны мы разработали дополнительный план реагирования в случае распространения "омикрона" и его (план. — Прим. ред.) направили на соответствующий доклад", — сказала она, выступая в Госдуме.
Ранее Лайф сообщал, что омикрон-штамм выявили у 16 россиян, вернувшихся из ЮАР. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, все заразившиеся находятся под наблюдением.
Комментариев: 0