Генерал ВСУ предрёк Украине капитуляцию за шесть часов в случае войны с Россией
По его мнению, при осуществлении боевых действий основной задачей Москвы будет запугать киевские власти.
Фото украинского танка © Facebook / СНБО
В случае войны с Украиной российские войска смогут за шесть часов дойти до Киева и правительству останется только капитулировать, считает бывший замсекретаря Совбеза Украины, генерал ВСУ Сергей Кривонос.
"От Сум до Киева нормальным маршем за шесть часов российская колонна дойдёт, если не будет сопротивления и мы не будем к этому готовы. И этого будет достаточно, чтобы правительство страны капитулировало, условно говоря", — сказал офицер в эфире телеканала "Украина 24".
По мнению Кривоноса, если начнётся война, Россия в первую очередь будет использовать высокоточное оружие и авиацию, чтобы запугать киевские власти.
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