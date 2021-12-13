Генерал ВСУ предрёк Украине капитуляцию за шесть часов в случае войны с Россией

В случае войны с Украиной российские войска смогут за шесть часов дойти до Киева и правительству останется только капитулировать, считает бывший замсекретаря Совбеза Украины, генерал ВСУ Сергей Кривонос.

"От Сум до Киева нормальным маршем за шесть часов российская колонна дойдёт, если не будет сопротивления и мы не будем к этому готовы. И этого будет достаточно, чтобы правительство страны капитулировало, условно говоря", — сказал офицер в эфире телеканала "Украина 24".