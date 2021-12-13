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Генерал ВСУ предрёк Украине капитуляцию за шесть часов в случае войны с Россией

По его мнению, при осуществлении боевых действий основной задачей Москвы будет запугать киевские власти.

13 декабря, 12:57
<p>Фото украинского танка © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/rnbou/photos/a.438660009601290/2346963515437587/?type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СНБО</a></p>

Фото украинского танка © Facebook / СНБО

В случае войны с Украиной российские войска смогут за шесть часов дойти до Киева и правительству останется только капитулировать, считает бывший замсекретаря Совбеза Украины, генерал ВСУ Сергей Кривонос.

"От Сум до Киева нормальным маршем за шесть часов российская колонна дойдёт, если не будет сопротивления и мы не будем к этому готовы. И этого будет достаточно, чтобы правительство страны капитулировало, условно говоря", — сказал офицер в эфире телеканала "Украина 24".

По мнению Кривоноса, если начнётся война, Россия в первую очередь будет использовать высокоточное оружие и авиацию, чтобы запугать киевские власти.

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Ранее депутат Рады Илья Кива предупредил об антироссийской провокации Украины и Запада в конце января. Первым этапом этой провокации парламентарий назвал сообщения западных СМИ о гипотетической "агрессии РФ".

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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