ОПЕК прогнозирует незначительное влияние омикрон-штамма на рынок нефти

Согласно прогнозам ОПЕК, распространение омикрон-штамма коронавируса не окажет значительного влияния на рынок нефти и уровень спроса на сырьё. Об этом говорится в декабрьском отчёте организации.

"Влияние нового варианта "омикрон", как ожидается, будет умеренным и недолговечным, так как мир уже лучше приспособлен к борьбе с CoViD-19. Это в дополнение к устойчивым экономическим перспективам как в развитых, так и в развивающихся странах", — считают в ОПЕК.

Ожидается, что восстановление темпов спроса на нефть сдвинется на первую четверть 2022 года, однако после этого рост показателей будет стабильным в течение всего года.