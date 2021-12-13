ОПЕК прогнозирует незначительное влияние омикрон-штамма на рынок нефти
Ожидается, что с весны 2022-го и на протяжении всего года спрос на сырьё будет восстанавливаться.
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Согласно прогнозам ОПЕК, распространение омикрон-штамма коронавируса не окажет значительного влияния на рынок нефти и уровень спроса на сырьё. Об этом говорится в декабрьском отчёте организации.
"Влияние нового варианта "омикрон", как ожидается, будет умеренным и недолговечным, так как мир уже лучше приспособлен к борьбе с CoViD-19. Это в дополнение к устойчивым экономическим перспективам как в развитых, так и в развивающихся странах", — считают в ОПЕК.
Ожидается, что восстановление темпов спроса на нефть сдвинется на первую четверть 2022 года, однако после этого рост показателей будет стабильным в течение всего года.
Ранее сообщалось, что все страны ОПЕК+ согласились с планами увеличения добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки в январе 2022 года.
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