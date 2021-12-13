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Опубликовано 13 декабря 2021, 16:28

Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Такое решение было принято в связи с тем, что документ может ограничить права граждан и создать дополнительные проблемы.

На заседании Совета Госдумы единогласно было принято решение о снятии с рассмотрения законопроекта о введении QR-кодов на транспорте. Соответствующее предложение поступило от Комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, его единогласно поддержали.

"Президент [России] Владимир Путин подчёркивал, что опрометчивые решения, которые ограничивают права наших граждан и создают дополнительные проблемы для людей, недопустимы. Из этого исходили при обсуждении вопроса", — сообщил в своём телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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При этом ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности "Единой России" и кабмина к доработке закона о QR-кодах на транспорте. Также представитель Кремля сообщил, что Владимир Путин пока не будет принимать участие в корректировке документа.

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Александра Васильева
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