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Песков назвал интересы людей приоритетом при рассмотрении сложных законопроектов

По его словам, именно поэтому предложение о введении QR-кодов на транспорте было снято с рассмотрения в Госдуме.

13 декабря, 11:50

Дмитрий Песков. Фото © Агентство "Москва" / Игорь Иванко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о позиции российского лидера Владимира Путина о том, что при рассмотрении сложных законопроектов следует исходить из интересов людей. Так он прокомментировал снятие с рассмотрения в ГД законопроекта о введении QR-кодов о вакцинации от коронавируса на транспорте.

"С самого начала "Единая Россия" заняла достаточно жёсткую позицию, и в плотном взаимодействии с правительством, Минтрансом погружались в детали — и стало ясно, что действительно очень сложный законопроект и на нынешней стадии гарантировать [отсутствие] негативных последствий для людей очень сложно. Поэтому было принято такое решение — снять его с рассмотрения", уточнил Песков.

Сенатор Морозов считает неизбежным принятие закона о QR-кодах на транспорте

Сенатор Морозов считает неизбежным принятие закона о QR-кодах на транспорте

Напомним, сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения. По его словам, такое решение — результат диалога с правительством на основе учёта мнений регионов и обращений граждан.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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