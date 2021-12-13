Песков назвал интересы людей приоритетом при рассмотрении сложных законопроектов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о позиции российского лидера Владимира Путина о том, что при рассмотрении сложных законопроектов следует исходить из интересов людей. Так он прокомментировал снятие с рассмотрения в ГД законопроекта о введении QR-кодов о вакцинации от коронавируса на транспорте.

"С самого начала "Единая Россия" заняла достаточно жёсткую позицию, и в плотном взаимодействии с правительством, Минтрансом погружались в детали — и стало ясно, что действительно очень сложный законопроект и на нынешней стадии гарантировать [отсутствие] негативных последствий для людей очень сложно. Поэтому было принято такое решение — снять его с рассмотрения", — уточнил Песков.