Трихологи Галлямова и Ляшенко рассказали о причинах выпадения волос

Основными причинами выпадения волос являются анемия и заболевания щитовидной железы. К таким последствиям могут привести и различные стрессы: от инфекционного заболевания до психологических переживаний. Об этом рассказала дерматолог, трихолог и доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

По словам врача дерматовенеролога и трихолога Анны Ляшенко, колебания гормонального фона также могут привести к потере волос. В таких случаях человек должен параллельно проходить лечение и у трихолога, и у гинеколога или эндокринолога. Начинать восстановительные процедуры, которые вернут волосам густоту, имеет смысл только после курса терапии, добавляет специалист.

"Если мы устраним основную причину, то можно вернуть густоту волос, но на это надо время. Быстро не восстанавливается. Обычно я говорю, что лечение не менее четырёх–шести месяцев. Спустя такое время можно увидеть результат", — объяснила Ляшенко в беседе с порталом Ura.ru.