Мадридский "Реал" намерен опротестовать результаты повторной жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов, где ему достался в соперники французский ПСЖ. Об этом пишет Marca.

По данным издания, представители "сливочных" выразили недовольство из-за того, что во время первой жеребьёвки их противостояние с "Бенфикой" было определено раньше, чем случился казус с шарами "Манчестер Юнайтед".