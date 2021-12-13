Неужели по третьему кругу: "Реал" намерен опротестовать результаты повторной жеребьёвки Лиги чемпионов
Ранее УЕФА был вынужден провести церемонию во второй раз за день из-за грубых ошибок со стороны организаторов.
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Мадридский "Реал" намерен опротестовать результаты повторной жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов, где ему достался в соперники французский ПСЖ. Об этом пишет Marca.
По данным издания, представители "сливочных" выразили недовольство из-за того, что во время первой жеребьёвки их противостояние с "Бенфикой" было определено раньше, чем случился казус с шарами "Манчестер Юнайтед".
Напомним, из-за грубой ошибки организаторов церемонии жеребьёвку 1/8 финала Лиги чемпионов пришлось проводить по-новому. Одним из её ведущих был российский футболист Андрей Аршавин. Добавим, что финал турнира состоится 28 мая в Санкт-Петербурге.
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