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Неужели по третьему кругу: "Реал" намерен опротестовать результаты повторной жеребьёвки Лиги чемпионов

Ранее УЕФА был вынужден провести церемонию во второй раз за день из-за грубых ошибок со стороны организаторов.

13 декабря, 14:47
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Мадридский "Реал" намерен опротестовать результаты повторной жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов, где ему достался в соперники французский ПСЖ. Об этом пишет Marca.

По данным издания, представители "сливочных" выразили недовольство из-за того, что во время первой жеребьёвки их противостояние с "Бенфикой" было определено раньше, чем случился казус с шарами "Манчестер Юнайтед".

Месси и Роналду не встретятся: Состоялась повторная жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов

Месси и Роналду не встретятся: Состоялась повторная жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов

Напомним, из-за грубой ошибки организаторов церемонии жеребьёвку 1/8 финала Лиги чемпионов пришлось проводить по-новому. Одним из её ведущих был российский футболист Андрей Аршавин. Добавим, что финал турнира состоится 28 мая в Санкт-Петербурге.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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