"С испанцами всегда очень тяжело": Семак назвал не самым удачным жребий "Зенита" в Лиге Европы
Матчи стыкового раунда турнира состоятся 17 и 24 февраля.
Фото © ФК "Зенит"
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак назвал не самой удачной для команды жеребьёвку 1/16 финала Лиги Европы. Об этом сообщается на сайте клуба.
Соперником "Зенита" на этой стадии будет испанский "Бетис". 17 февраля команды сыграют в городе на Неве, 24 февраля — в Испании.
"Нам попался очень непростой соперник, который сейчас на ходу, занимает третье место в Ла Лиге, по забитым мячам уступает только "Реалу", насколько я знаю. С испанцами всегда очень тяжело играть, учитывая их техническое оснащение, контроль мяча, так что это не самый удачный жребий. Может, и не самый плохой, потому что "Наполи" и "Лацио", я считаю, ещё более сильные команды, — заявил Семак.
В плей-офф Лиги Европы также будет представлен московский "Спартак". Заняв первое место в группе, красно-белые пробились сразу в 1/8 финала.
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