"Нам попался очень непростой соперник, который сейчас на ходу, занимает третье место в Ла Лиге, по забитым мячам уступает только "Реалу", насколько я знаю. С испанцами всегда очень тяжело играть, учитывая их техническое оснащение, контроль мяча, так что это не самый удачный жребий. Может, и не самый плохой, потому что "Наполи" и "Лацио", я считаю, ещё более сильные команды, — заявил Семак.