"Манчестер Юнайтед" приостановил тренировки из-за вспышки ковида в команде

В сообщении указывается, что игроки и персонал клуба будут закрыты на базе в Каррингтоне на ближайшие 24 часа. Кроме того, МЮ сейчас обсуждает с руководством Премьер-лиги возможный перенос ближайшего матча чемпионата страны против "Брентфорда", который запланирован на завтра.