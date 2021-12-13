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"Манчестер Юнайтед" приостановил тренировки из-за вспышки ковида в команде

При этом уже завтра клуб должен сыграть в матче чемпионата Англии против "Брентфорда" в Лондоне.

13 декабря, 15:21

"Манчестер Юнайтед" . Фото © Getty Images / Catherine Ivill

"Манчестер Юнайтед" объявил о приостановке тренировочного процесса команды из-за вспышки коронавируса у нескольких игроков и членов персонала клуба. Соответствующее заявление опубликовано на сайте команды.

В сообщении указывается, что игроки и персонал клуба будут закрыты на базе в Каррингтоне на ближайшие 24 часа. Кроме того, МЮ сейчас обсуждает с руководством Премьер-лиги возможный перенос ближайшего матча чемпионата страны против "Брентфорда", который запланирован на завтра.

В "Манчестер Юнайтед" произошла вспышка коронавируса

В "Манчестер Юнайтед" произошла вспышка коронавируса

Добавим, что количество случаев и имена заразившихся не называются. В клубе подчёркивают, что таковые имеются как среди игроков, так и среди членов персонала команды.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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