Путин обсудил с Борисом Джонсоном попытки Киева сорвать Минские соглашения

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Одной из тем переговоров стала ситуация на Украине, сообщили в Кремле.

"Приведены конкретные примеры деструктивной линии Киева на срыв Минских соглашений, являющихся безальтернативной основой урегулирования внутриукраинского кризиса. Указано также, что украинские власти целенаправленно обостряют обстановку на линии соприкосновения, используют в зоне конфликта запрещённые Минским комплексом мер тяжёлые вооружения и ударные беспилотники", — говорится в сообщении.

Российский лидер подробно изложил премьеру Британии свои принципиальные оценки ситуации, а также обратил его внимание на проводимую Украиной политику дискриминации русскоязычного населения. Джонсон в свою очередь признал важность диалога по теме международной и региональной безопасности, а также согласился с тем, что соблюдение условий Минского соглашения всеми сторонами имеет ключевое значение.