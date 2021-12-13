Путин обсудил с Борисом Джонсоном попытки Киева сорвать Минские соглашения
Российский лидер подробно изложил главе британского кабмина свои принципиальные оценки ситуации.
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Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Одной из тем переговоров стала ситуация на Украине, сообщили в Кремле.
"Приведены конкретные примеры деструктивной линии Киева на срыв Минских соглашений, являющихся безальтернативной основой урегулирования внутриукраинского кризиса. Указано также, что украинские власти целенаправленно обостряют обстановку на линии соприкосновения, используют в зоне конфликта запрещённые Минским комплексом мер тяжёлые вооружения и ударные беспилотники", — говорится в сообщении.
Российский лидер подробно изложил премьеру Британии свои принципиальные оценки ситуации, а также обратил его внимание на проводимую Украиной политику дискриминации русскоязычного населения. Джонсон в свою очередь признал важность диалога по теме международной и региональной безопасности, а также согласился с тем, что соблюдение условий Минского соглашения всеми сторонами имеет ключевое значение.
Напомним, что тема внутриукраинского кризиса и отсутствие прогресса в выполнении Минских договорённостей 2015 года заняла преобладающее место в переговорах президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена 7 декабря. Переговоры двух лидеров продлились чуть больше двух часов.
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