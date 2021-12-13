В Госсовете подготовят рекомендации о снижении аварийности на шахтах
По словам помощника президента РФ, принятых мер не хватает. Подтверждением становятся ЧП, в результате которых гибнут люди, отметил Левитин.
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По итогам заседания комиссии Государственного совета по энергетике будет подготовлен протокол с рекомендациями о неотложных мерах по улучшению промышленной безопасности и охраны труда, снижению аварийности в угольной сфере. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Как уточняется, на мероприятии обсуждали повышение уровня промышленной безопасности на угледобывающих предприятиях России.
"По итогам заседания комиссии будет подготовлен протокол с рекомендациями федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов РФ, хозяйствующим субъектам о необходимости принятия неотложных мер, направленных на повышение уровня промышленной безопасности и охраны труда, снижения аварийности, сохранения жизни и здоровья работников предприятий и организаций угольной промышленности", — говорится в сообщении.
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В ходе выступления секретарь Госсовета Игорь Левитин подчеркнул, что вопросы промышленной безопасности являются важнейшей темой для угольной отрасли России. Однако сложившаяся в этой области ситуация свидетельствует о том, что принятых мер не хватает. Подтверждением становятся аварии на угольных шахтах, в результате которых гибнут люди, отметил Левитин.
Напомним, на шахте "Листвяжная" в Кузбассе утром 25 ноября произошло задымление. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Президент РФ Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества. После трагедии на "Листвяжной" Генпрокуратура начала проверки во всех угледобывающих регионах России. В самой кузбасской шахте было обнаружено свыше 600 нарушений.
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