В Госсовете подготовят рекомендации о снижении аварийности на шахтах

По итогам заседания комиссии Государственного совета по энергетике будет подготовлен протокол с рекомендациями о неотложных мерах по улучшению промышленной безопасности и охраны труда, снижению аварийности в угольной сфере. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как уточняется, на мероприятии обсуждали повышение уровня промышленной безопасности на угледобывающих предприятиях России.

"По итогам заседания комиссии будет подготовлен протокол с рекомендациями федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов РФ, хозяйствующим субъектам о необходимости принятия неотложных мер, направленных на повышение уровня промышленной безопасности и охраны труда, снижения аварийности, сохранения жизни и здоровья работников предприятий и организаций угольной промышленности", — говорится в сообщении.