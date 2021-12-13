Умер режиссёр Сергей Соловьёв
Создателю таких культовых картин, как "Асса" и "Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви", было 77 лет. Причины смерти неизвестны.
Сергей Соловьёв © ТАСС / Прокофьев Вячеслав
В Москве на 78-м году жизни скончался известный сценарист и кинорежиссёр, продюсер и преподаватель ВГИКа Сергей Соловьёв. Об этом сообщает "Интерфакс". Соловьёв снял такие культовые картины, как "Асса" и "Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви". Причины смерти пока не известны.
Сергей Соловьёв родился 25 августа 1944 года в Карелии в семье военного. Отца назначили советником Ким Ир Сена, главы и основателя Северокорейского государства, и семья переехала в Пхеньян. В 1947 году Соловьёвы вернулись в СССР и обосновались в Ленинграде. Буквально с детства Сергей играл в Большом драматическом театре, где ему пророчили большую актёрскую карьеру, но его привлекала только режиссура. В 19 лет Соловьёв написал сценарий документального фильма "Взгляните на лицо", и в 1963 году эта лента завоевала золотую медаль Международного кинофестиваля в Лейпциге. Режиссёрский художественный дебют — новелла в чеховской киноантологии "Семейное счастье" в 1969-м. Первый полнометражный фильм — "Егор Булычов и другие" 1971-го. Эпитетом "культовый" Сергея Соловьёва наградили после "перестроечного цикла": "Асса" (1987), "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви" (1989) и "Дом под звёздным небом" (1991).
Соловьёв — лауреат Государственной премии СССР за кинофильм "Сто дней после детства" (1977).
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Напомним, что год назад у Соловьёва случился ишемический инсульт. Его состояние осложнялось диабетом и слабым сердцем. За жизнь кинодеятеля боролись врачи реанимации и в тот раз одержали победу. Здоровье режиссёра подорвала потеря — в 2018 году он потерял сына. 43-летний Дмитрий Соловьёв умер в отделении реанимации острых эндотоксикозов из-за заболевания поджелудочной железы. Он был известен по ролям в фильмах своего отца, снявшись в "Нежном возрасте", "Анне Карениной" и "Доме под звёздным небом".
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