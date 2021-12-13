Умер режиссёр Сергей Соловьёв

В Москве на 78-м году жизни скончался известный сценарист и кинорежиссёр, продюсер и преподаватель ВГИКа Сергей Соловьёв. Об этом сообщает "Интерфакс". Соловьёв снял такие культовые картины, как "Асса" и "Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви". Причины смерти пока не известны.

Сергей Соловьёв родился 25 августа 1944 года в Карелии в семье военного. Отца назначили советником Ким Ир Сена, главы и основателя Северокорейского государства, и семья переехала в Пхеньян. В 1947 году Соловьёвы вернулись в СССР и обосновались в Ленинграде. Буквально с детства Сергей играл в Большом драматическом театре, где ему пророчили большую актёрскую карьеру, но его привлекала только режиссура. В 19 лет Соловьёв написал сценарий документального фильма "Взгляните на лицо", и в 1963 году эта лента завоевала золотую медаль Международного кинофестиваля в Лейпциге. Режиссёрский художественный дебют — новелла в чеховской киноантологии "Семейное счастье" в 1969-м. Первый полнометражный фильм — "Егор Булычов и другие" 1971-го. Эпитетом "культовый" Сергея Соловьёва наградили после "перестроечного цикла": "Асса" (1987), "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви" (1989) и "Дом под звёздным небом" (1991).

Соловьёв — лауреат Государственной премии СССР за кинофильм "Сто дней после детства" (1977).