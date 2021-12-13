Житель Курска расстрелял охранников клуба за то, что ему не дали приставать к официантке

21-летний молодой человек расстрелял пятерых охранников у ночного клуба в Курской области из-за того, что ему не разрешили поприставать к официантке. Как сообщает Mash, мстить сотрудникам заведения обиженный мужчина пришёл с компанией друзей.

По данным телеграм-канала, конфликт разгорелся в клубе "Карамель" ещё вечером в субботу, 11 декабря. Изрядно выпивший гость начал докапываться до одной из официанток. За девушку вступилась администратор, за что вскоре получила от буйного посетителя по лицу. В итоге охранники вывели мужчину на улицу.

На следующий день обиженный гость ворвался в заведение уже вместе с приятелями. Однако на рабочем месте обидчиков он не застал, поскольку те отсыпались дома после ночной смены. Уходить просто так мститель не собирался, поэтому произвёл несколько выстрелов из травматического пистолета в охранников.