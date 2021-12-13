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Житель Курска расстрелял охранников клуба за то, что ему не дали приставать к официантке

Молодому человеку не понравилось, что его выгнали из заведения. Взять реванш злоумышленник решил на следующий день.

13 декабря, 15:58

Скриншот © Youtube / "Друг для друга" газета "Курск"

21-летний молодой человек расстрелял пятерых охранников у ночного клуба в Курской области из-за того, что ему не разрешили поприставать к официантке. Как сообщает Mash, мстить сотрудникам заведения обиженный мужчина пришёл с компанией друзей.

По данным телеграм-канала, конфликт разгорелся в клубе "Карамель" ещё вечером в субботу, 11 декабря. Изрядно выпивший гость начал докапываться до одной из официанток. За девушку вступилась администратор, за что вскоре получила от буйного посетителя по лицу. В итоге охранники вывели мужчину на улицу.

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На следующий день обиженный гость ворвался в заведение уже вместе с приятелями. Однако на рабочем месте обидчиков он не застал, поскольку те отсыпались дома после ночной смены. Уходить просто так мститель не собирался, поэтому произвёл несколько выстрелов из травматического пистолета в охранников.

Как уже сообщал Лайф, в результате было ранено пять человек. Все они оперативно были доставлены в больницу. При этом виновник инцидента сам пришёл в полицию. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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