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Присяжные в Москве вынесли обвинительный вердикт фигурантам дела об аргентинском кокаине

Дело о попытке контрабанды около 400 кг кокаина, который был обнаружен в посольстве России в Аргентине, было возбуждено ещё в 2018 году. Его материалы состоят из 50 томов.

13 декабря, 15:35

Дорогомиловский суд Москвы. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт всем фигурантам уголовного дела о поставках кокаина из Аргентины в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дорогомиловского суда Москвы. Вместе с тем заседатели сочли, что подсудимые заслуживают снисхождения, а сторона защиты просила всех оправдать.

"Присяжные вынесли обвинительный вердикт в отношении подсудимых, заслуживающих снисхождения. Судебное заседание отложено на 16 декабря для обсуждения последствий вердикта",  сказал собеседник агентства.

В Аргентине наркоторговцы спрятали кокаин в сувенирных кубках ЧМ

В Аргентине наркоторговцы спрятали кокаин в сувенирных кубках ЧМ

Напомним, что спецслужбы России и Аргентины в 2018 году провели операцию по пресечению контрабанды партии кокаина на 389 килограммов. Груз нашли в одном из зданий Посольства РФ в Буэнос-Айресе, его там оставил бывший сотрудник дипмиссии. По делу арестованы трое участников, четвёртый находится в международном розыске.

Ранее Лайф писал, как во Внуково задержали двух россиян, проглотивших почти килограмм кокаина. Мужчины уже были судимы. Ранее они отбывали наказание за совершение особо тяжких преступлений.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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