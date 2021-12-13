Присяжные в Москве вынесли обвинительный вердикт фигурантам дела об аргентинском кокаине
Дело о попытке контрабанды около 400 кг кокаина, который был обнаружен в посольстве России в Аргентине, было возбуждено ещё в 2018 году. Его материалы состоят из 50 томов.
Дорогомиловский суд Москвы. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт всем фигурантам уголовного дела о поставках кокаина из Аргентины в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дорогомиловского суда Москвы. Вместе с тем заседатели сочли, что подсудимые заслуживают снисхождения, а сторона защиты просила всех оправдать.
"Присяжные вынесли обвинительный вердикт в отношении подсудимых, заслуживающих снисхождения. Судебное заседание отложено на 16 декабря для обсуждения последствий вердикта", — сказал собеседник агентства.
Напомним, что спецслужбы России и Аргентины в 2018 году провели операцию по пресечению контрабанды партии кокаина на 389 килограммов. Груз нашли в одном из зданий Посольства РФ в Буэнос-Айресе, его там оставил бывший сотрудник дипмиссии. По делу арестованы трое участников, четвёртый находится в международном розыске.
Ранее Лайф писал, как во Внуково задержали двух россиян, проглотивших почти килограмм кокаина. Мужчины уже были судимы. Ранее они отбывали наказание за совершение особо тяжких преступлений.
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