Присяжные в Москве вынесли обвинительный вердикт фигурантам дела об аргентинском кокаине

Коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт всем фигурантам уголовного дела о поставках кокаина из Аргентины в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дорогомиловского суда Москвы. Вместе с тем заседатели сочли, что подсудимые заслуживают снисхождения, а сторона защиты просила всех оправдать.

"Присяжные вынесли обвинительный вердикт в отношении подсудимых, заслуживающих снисхождения. Судебное заседание отложено на 16 декабря для обсуждения последствий вердикта", — сказал собеседник агентства.

Напомним, что спецслужбы России и Аргентины в 2018 году провели операцию по пресечению контрабанды партии кокаина на 389 килограммов. Груз нашли в одном из зданий Посольства РФ в Буэнос-Айресе, его там оставил бывший сотрудник дипмиссии. По делу арестованы трое участников, четвёртый находится в международном розыске.