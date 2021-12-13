Блинкен назвал условие для вступления Украины в НАТО

Украина сможет вступить в НАТО, только если будет соответствовать требованиям альянса, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC.

"Альянс подтвердил в 2008 году, что открыт для Украины и Грузии. Если они продолжат претендовать на членство и будут соответствовать требованиям, это приблизит решение вопроса", — сказал он.