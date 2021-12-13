НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Блинкен назвал условие для вступления Украины в НАТО

По его словам, альянс остаётся верным своему слову, данному в 2008 году, и по-прежнему открыт для Киева и Тбилиси.

13 декабря, 15:14
<p><em style="font-style: italic;">Энтони Блинкен.</em> Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Энтони Блинкен. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Украина сможет вступить в НАТО, только если будет соответствовать требованиям альянса, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC.

"Альянс подтвердил в 2008 году, что открыт для Украины и Грузии. Если они продолжат претендовать на членство и будут соответствовать требованиям, это приблизит решение вопроса", сказал он.

Медведчук высказал отношение к стремлению Украины вступить в НАТО

Медведчук высказал отношение к стремлению Украины вступить в НАТО

Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетовал на препятствие на пути к вступлению Украины в НАТО. Он задался вопросами: видят ли украинцы эту преграду? не всё ли равно им? в каком направлении движутся власти в Киеве? Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова шуткой ответила на это высказывание лидера Незалежной.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1