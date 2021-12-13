Блинкен назвал условие для вступления Украины в НАТО
По его словам, альянс остаётся верным своему слову, данному в 2008 году, и по-прежнему открыт для Киева и Тбилиси.
Энтони Блинкен. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Украина сможет вступить в НАТО, только если будет соответствовать требованиям альянса, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC.
"Альянс подтвердил в 2008 году, что открыт для Украины и Грузии. Если они продолжат претендовать на членство и будут соответствовать требованиям, это приблизит решение вопроса", — сказал он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетовал на препятствие на пути к вступлению Украины в НАТО. Он задался вопросами: видят ли украинцы эту преграду? не всё ли равно им? в каком направлении движутся власти в Киеве? Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова шуткой ответила на это высказывание лидера Незалежной.
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