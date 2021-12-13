Вирусолог Жемчугов призвал не паниковать из-за первой смерти от "омикрона"
Вирусам невыгодно убивать людей, потому что в организме человека они живут и размножаются, отметил эксперт.
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Повода для паники из-за первой смерти от штамма коронавируса "омикрон" нет, уверен вирусолог Владислав Жемчугов. По его словам, делать выводы о тяжести протекания болезни при заражении этой мутацией ещё рано. Следует подождать как минимум две недели, это инкубационный период новой разновидности коронавируса, объяснил он Лайфу.
"С каждым погибшим гибнут все вирусы, которые в нём находятся. Если смотреть с точки зрения того, что все вирусы — единый организм, каждый погибший — это семь миллионов вирусов, а у них цель размножиться, им "невыгодно", чтобы люди умирали. Сейчас он начинает накапливать, никого не убивает, чтобы найти нового хозяина, не вакцинированного, у кого нет коллективного иммунитета", — сказал вирусолог.
Ранее Лайф рассказал, что в Великобритании зафиксирован первый случай смерти пациента с "омикроном". О гибели заражённого новым штаммом объявил премьер-министр Борис Джонсон. Информация о возрасте, поле или сопутствующих заболеваниях у умершего пациента пока не раскрывается. Также сообщалось, что "омикрон" выявили у 16 россиян, вернувшихся из ЮАР.
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