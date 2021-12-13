Вирусолог Жемчугов призвал не паниковать из-за первой смерти от "омикрона"

Повода для паники из-за первой смерти от штамма коронавируса "омикрон" нет, уверен вирусолог Владислав Жемчугов. По его словам, делать выводы о тяжести протекания болезни при заражении этой мутацией ещё рано. Следует подождать как минимум две недели, это инкубационный период новой разновидности коронавируса, объяснил он Лайфу.

"С каждым погибшим гибнут все вирусы, которые в нём находятся. Если смотреть с точки зрения того, что все вирусы — единый организм, каждый погибший — это семь миллионов вирусов, а у них цель размножиться, им "невыгодно", чтобы люди умирали. Сейчас он начинает накапливать, никого не убивает, чтобы найти нового хозяина, не вакцинированного, у кого нет коллективного иммунитета", — сказал вирусолог.